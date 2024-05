Kluczowe stanowiska w nowym rządzie objęli Imad al-Atiki, Anwar Ali al-Mudaf i Abdullah Ali al-Jahja - odpowiednio ministrów ropy naftowej, finansów oraz spraw zagranicznych.

"Niezdrowa atmosfera w Kuwejcie w minionych latach przyczyniła się do rozprzestrzenienia korupcji, która dotarła do większości instytucji państwowych. Niestety, dotarła też do resortu bezpieczeństwa oraz instytucji gospodarczych" – powiedział 83-letni emir al-Sabah w przemówieniu telewizyjnym, dodając, że korupcją "dotknięty został nawet system sprawiedliwości".

Reklama

Kuwejcki parlament został rozwiązany już po raz drugi w 2024 r. Emir zawiesił także niektóre artykuły konstytucji, m.in. stanowiące, że nowy parlament musi zostać wybrany w ciągu dwóch miesięcy od rozwiązania, a ustawy muszą zostać zatwierdzone przez parlament i emira. Tym samym emir przejął kontrolę nad ustawodawstwem w kraju. Zdecydował także, że artykuły konstytucji zostaną zawieszone na maksymalnie cztery lata. W tym czasie "przeanalizowane będą wszystkie aspekty procesu demokratycznego".

Kuwejckie Zgromadzenie Narodowe składa się z 50 posłów wybieranych w wyborach powszechnych i maksymalnie 16 członków rządu. Jako że działalność partii politycznych jest w Kuwejcie zabroniona, plemiona organizują nieformalne prawybory, by wybrać najsilniejszych kandydatów.

Reklama

Chociaż Kuwejt ma najbardziej otwarty system polityczny ze wszystkich krajów Zatoki Perskiej i nazywany jest najbardziej wolnym krajem w tym regionie, parlamenty w emiracie rządzonym przez dynastię al-Sabahów często są rozwiązywane w trakcie kadencji w związku ze sporami proceduralnymi lub konfliktami z rządem.

Pluralistyczne środowisko polityczne Kuwejtu było dotychczas chronione konstytucją z 1962 r., która przyznaje parlamentowi prawo do składania interpelacji przez ministrów oraz proponowania i blokowania ustawodawstwa.

Choć dotychczas obowiązująca konstytucja wymagała rozpisania nowych wyborów w ciągu dwóch miesięcy, Kuwejt był świadkiem dwóch długich okresów bez działania organu ustawodawczego w latach 1976-1981 i 1986-1992.(PAP)