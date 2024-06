Kenia: Protesty przeciw nowym podatkom. Podpalony parlament, są ofiary

Co najmniej 10 osób zginęło we wtorek przed parlamentem w stolicy Kenii, Nairobi, podczas tłumienia protestów przeciwko projektowi ustawy wprowadzającej nowe podatki - przekazały służby medyczne, cytowane przez Reutersa. To samo źródło podało, że rannych zostało co najmniej 50 osób.