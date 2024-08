Wymiana więźniów. Ambasador ujawnia, po co Putin tak gra z Zachodem

Putin szykuje sprytne zagranie, a pierwszym elementem jego planu ma być wymiana z Zachodem szpiegów i więźniów politycznych. Pierwsze sygnały, że dojdzie do tej największej od lat wymiany docierają zarówno z Moskwy, jak i z USA, ale wbrew pozorom nie jest to powód do wielkiej radości. Jak ujawnia Forsalowi Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski w Armenii i na Łotwie, to ruch, który będzie miał dalsze konsekwencje.