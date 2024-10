Eduardo Paes, obecny burmistrz Rio de Janeiro, ubiega się o reelekcję. Brazylijski polityk prowadzi nieszablonową kampanię: Ozempic dla wszystkich – podaje redakcja Quartz. Obiecał, że jeśli wygra, udostępni generyczną wersję leku na otyłość za pośrednictwem miejskiej publicznej sieci opieki zdrowotnej. „Brałem dużo Ozempica, tego małego leku, który pomaga wszystkim schudnąć” – Paes zwierzył się brazylijskiej gazecie „Extra” we wtorek, dodając, że schudł 30 kilogramów.

Otyłość na celowniku burmistrza Rio

Paes stwierdził, że patent Ozempica wygaśnie w przyszłym roku i będzie dostępny jako lek generyczny, wtedy też ma zamiar wprowadzić go do całego publicznego systemu opieki zdrowotnej. „Rio będzie miastem, w którym nie będzie już grubych ludzi, wszyscy będą przyjmować Ozempic w klinikach rodzinnych” – zapowiedział.

Drogi lek odchudzający GLP-1

Ozempic, produkowany przez duńskiego giganta farmaceutycznego Novo Nordisk, jest lekiem na cukrzycę opartym na GLP-1. Jego działanie polega na naśladowaniu hormonu, który reguluje poziom cukru we krwi i hamuje apetyt, w wyniku czego stał się bardzo poszukiwany ze względu na swoje działanie odchudzające. Gwałtownie rosnąca sprzedaż leków GLP-1 przekształciła Novo Nordisk i jego rywala Eli Lilly, producenta Mounjaro i Zepbound, w najbardziej wartościowe firmy farmaceutyczne na świecie.

W Brazylii miesięczny zapas leku Ozempic kosztuje około 1000 reali brazylijskich (ok. 713 zł). Jego patent w kraju ma wygasnąć w ciągu najbliższych dwóch lat, co pozwoli na wejście na rynek tańszych wersji generycznych leku.

W Rio de Janeiro brakuje podstawowych leków

Plany Paesa są szeroko komentowane w mediach społecznościowych i zostały skrytykowane przez jego przeciwników. Alexandre Ramagem, inny kandydat na burmistrza, opublikował na swoim koncie na Instagramie film przedstawiający mieszkańców Rio narzekających na brak podstawowych leków w przychodniach rodzinnych.

Tarcísio Motta, który również kandyduje na burmistrza, powiedział brazylijskim mediom, że komentarze Paesa były „brakiem szacunku dla różnorodności ciał” i „zachętą do fatfobii”. Paes odpowiedział, że nie jest fatfobem.

Świat chce schudnąć

Rządy na całym świecie próbują rozszerzyć dostęp do leków GLP-1. Angielska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) ogłosiła plan dostarczenia leku Eli Lilly na odchudzanie prawie ćwierć milionowi osób w ciągu trzech lat.

Z kolei we wrześniu senator Bernie Sanders z Vermont, podczas przesłuchania przed komisją senacką, wezwał Novo Nordisk do obniżenia ceny katalogowej Ozempic i Wegovy w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie kosztują one 968 dolarów miesięcznie (ok. 3785 zł)