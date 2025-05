Apel państw UE do KE

Dyplomaci i urzędnicy poinformowali brytyjską gazetę, że rządy państw unijnych wzywają Komisję Europejską, aby unikała antagonizowania Białego Domu w okresie poprzedzającym szczyt Sojuszu w Hadze, który odbędzie się 24 i 25 czerwca. Działania te mają polegać m.in. na unikaniu publicznych dyskusji na temat amerykańskiej polityki handlowej oraz na niekrytykowaniu podejścia USA do Ukrainy czy amerykańskich zapowiedzi w sprawie anektowania Grenlandii.

Jak poinformował "FT", europejscy przywódcy rozmawiali też z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na temat tego, jak udobruchać prezydenta USA podczas szczytu, oraz wezwali Ruttego do ograniczenia programu czerwcowego spotkania do niezbędnego minimum.

"Ogromna nerwowość"

Cytowany przez dziennik urzędnik unijny wysokiej rangi powiedział, że "przed spotkaniem w Hadze panuje ogromna nerwowość". "Ogólne nastawienie jest takie, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby (Trumpa) tam ściągnąć, powiedzieć mu to, co chce usłyszeć, i wypuścić go stamtąd bez żadnej katastrofy" – podkreślił.

Według gazety wielu europejskich liderów obawia się powtórki szczytu NATO z 2018 r., kiedy to Trump przejął kontrolę nad drugim dniem rozmów i zagroził wycofaniem USA z Sojuszu.

UE i NATO to odrębne organizacje, ale 23 państwa europejskie należą do obu tych organizacji. Ponadto Rutte utrzymuje bliskie relacje zawodowe z przewodniczącą Komisji Europejską Ursulą von der Leyen – zwrócił uwagę "FT".(PAP)