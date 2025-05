"Wcale się się o to nie martwię. Oni są bardzo bezpieczni. Te dwa kraje będą bardzo bezpieczne" - oznajmił Trump podczas ogłoszenia dotyczącego tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła".

Trump komentuje doniesienia o rosyjskich bazach przy granicy z Finlandią

Prezydent odniósł się w ten sposób do niedawnych doniesień "New York Timesa". Dziennik podał, że najnowsze zdjęcia satelitarne pokazują rozbudowę baz i infrastruktury wojskowej przy granicy z Finlandią, co według "NYT" może "ujawnić strategię Rosjan na to, co stanie się po wojnie w UKrainie.

NATO potwierdza: Rosja rozbudowuje bazy wojskowe przy granicy z Finlandią

Zdjęcia, których aktualność została potwierdzona przez urzędników NATO, pokazują rząd za rzędem nowych namiotów, nowe magazyny, w których można przechowywać pojazdy wojskowe, renowacje schronów dla myśliwców i stałą działalność budowlaną na bazie helikopterów, która była w większości dotąd nieużywana. Według ekspertów cytowanych przez gazetę, posunięcia te wyglądają na wczesny etap większej, długoterminowej ekspansji, choć nie przypomina to przygotowań takich, jak te przed inwazją na Ukrainę.