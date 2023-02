Putin we krwi, Habeck połykający ropuchę, aktywiści klimatyczni [KARNAWAŁ W NIEMCZECH]

1/7 „Świętujemy życie” – to hasło tegorocznego pochodu w Düsseldorfie, który odbył się w tzw. Rosenmontag (Różany Poniedziałek). Niemieckie miasta po zakończeniu pandemii COVID-19 wróciły do świętowania na ulicach z okazji karnawału. Podczas tegorocznych obchodów nie zabrakło karykatur i krytyki światowych przywódców. Na platformach pojawiło się m.in. nawiązanie do wojny w Ukrainie i Władimira Putina. 1. Prezydent Rosji Władimir Putin bierze kąpiel w krwi.