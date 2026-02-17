"Nieustannie wywieramy presję na Rosję"

Rzecznik przypomniał, że termin ten wskazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podczas ostatniego posiedzenia unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Dodał, że trwają na ten temat rozmowy z państwami członkowskimi.

- Nieustannie wywieramy presję na Rosję, aby zaprzestała agresywnej wojny przeciw Ukrainie. Nieustannie pracujemy też nad środkami, które pozbawią Rosję funduszy, towarów i technologii niezbędnych do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie - powiedział.

El Anouni podkreślił, że według analiz ekonomicznych KE dotychczasowe sankcje poważnie uderzyły w rosyjską gospodarkę. - Podam jedną liczbę: główna stopa procentowa w Rosji pozostaje na bardzo wysokim poziomie ok. 16 proc - powiedział. Jak zauważył, fakt, że Rosja nalega na zniesienie sankcji przez UE, świadczy o tym, że mają one negatywny wpływ na rosyjską gospodarkę. - Dlatego musimy nadal wywierać presję (na Rosję - PAP) i będziemy to robić - zapewnił.

Co obejmie 20. pakiet sankcji na Rosję?

W ramach 20. pakietu sankcji na Rosję KE zaproponowała m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską, ograniczenie eksportu towarów do Rosji oraz zakaz importu z Rosji do UE części metali, chemikaliów i minerałów krytycznych. KE chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania sankcji.

Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana