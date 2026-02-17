Carney chce zeswatać UE i Partnerstwo Transpacyficzne

Zgodnie z komunikatem biura prasowego premiera Kanady, rozmowy Carneya i Starmera dotyczyły m.in. "trwających dyskusji" między UE a krajami Partnerstwa Transpacyficznego oraz współpracy gospodarczej i obronnej między Kanadą a Wielką Brytanią, w tym kwestii minerałów krytycznych i "suwerennej infrastruktury AI".

Według części mediów rozmowa Carneya ze Starmerem wpisuje się w opisaną niedawno przez portal Politico inicjatywę szefa kanadyjskiego rządu na rzecz stworzenia wspólnego bloku UE i 12 krajów Indo-Pacyfiku, które tworzą Partnerstwo Transpacyficzne (CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Według źródeł serwisu w styczniu Carney miał potencjalny sojusz określić mianem "anty-Trumpowskiego".

Przypomniano, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w swoim przemówieniu Carney mówił, że Kanada uczestniczy w "wysiłkach na rzecz zbudowania mostów między Partnerstwem Transpacyficznym a Unią Europejską".

Emisariusz Kanady sondował już nastroje w Azji

Według Politico przedstawiciel premiera Kanady przy UE John Hannaford rozmawiał na początku miesiąca w Singapurze o możliwościach nowego sojuszu. Cytowani przez portal kanadyjscy rozmówcy powiedzieli, że rozmowy "zaczynają przynosić rezultaty, a dyskusje z partnerami są owocne".

Według Politico urzędnicy UE potwierdzają, że toczą się takie rozmowy , ale nie są one "częścią priorytetowych działań". serwis napisał też, że przedstawiciele europejskiego biznesu, jak Niemiecka Izba Handlu i Przemysłu (DIHK) oraz Brytyjskie Izby Handlowe (British Chambers of Commerce), poparły zacieśnienie współpracy między UE i CPTPP.

Kto należy do Partnerstwa Transpacyficznego?

CPTPP to porozumienie między Kanadą a dziesięcioma innymi krajami rejonu Indo-Pacyfiku: Australią, Brunei, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. W grudniu 2024 dołączyła do niego Wielka Brytania. Politico podkreśliło, że UE i CPTPP to łącznie ponad 1,5 mld konsumentów.

Władze Kanady traktują kraje Indo-Pacyfiku jako istotny element swojej strategii dla przemysłu obronnego, która - zgodnie z medialnymi przekazami z weekendu - zakłada mniejszą zależność od dostaw z USA. Ponadto - jak poinformowano - w obszarach, w których krajowy przemysł nie ma wystarczających możliwości, strategia zakłada partnerstwo z krajami Europy oraz basenów Oceanów Indyjskiego i Spokojnego.