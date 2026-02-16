Kanada musi mieć potencjał, by bronić się sama. Wyciekł dokument

Nowa strategia dla przemysłu obronnego Ottawy zakłada, że kanadyjscy producenci mają stać się pierwszym wyborem w zamówieniach armii. Ponadto do małych i średnich krajowych firm, produkujących na potrzeby wojska, ma trafić 6,6 mld dolarów kanadyjskich w ramach zaplanowanych w budżecie obronnym 81,8 mld dolarów. Strategia dotyczy także AI i usług przetwarzania danych.

Według kanadyjskich mediów korzystanie przede wszystkim z lokalnych dostawców ma zapewnić 125 tys. miejsc pracy w ciągu dziesięciu lat. Obecnie kanadyjski przemysł obronny wspiera ponad 81 tys. miejsc pracy. Dokument mówi też o zwiększeniu możliwości eksportu przemysłu obronnego o 50 proc.

"W tym niepewnym świecie jest ważniejsze niż kiedykolwiek, by Kanada miała możliwości utrzymywać swoją własną obronę i zabezpieczać swoją suwerenność (...) Jest to szczególnie ważne w kwestiach ochrony kanadyjskiej suwerenności w Arktyce" – pisała w niedzielę agencja The Canadian Press cytując dokument, który ma być w całości przedstawiony w najbliższych dniach.

Publiczny nadawca CBC cytował fragment strategii, w którym napisano, że "Kanada nie może zlecać na zewnątrz swojej strategii obronnej".

Ten zwrot był dawno oczekiwany. Pod koniec maja 2025 roku premier Mark Carney mówił w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC, że rząd chce zmniejszyć uzależnienia od zakupów amerykańskiej broni. Zaznaczył, że z każdego dolara wydatków Kanady na uzbrojenie 75 centów trafia obecnie do USA. – To nie jest mądre – podkreślił.

Kanada zacieśnia współpracę ws. obronności z Europą

Jak wyliczyło CBC, na liście zamówień, które mają trafiać przede wszystkim do przemysłu krajowego, są zarówno amunicja czy usługi w chmurze, jak lotnictwo i drony powietrzne i podwodne. Rząd zamierza podpisywać z kanadyjskimi firmami strategiczne partnerstwa w sprawie kanadyjskiej produkcji i własności intelektualnej.

Natomiast w obszarach, w których krajowy przemysł nie ma wystarczających możliwości, strategia zakłada partnerstwa z krajami Europy oraz krajami Indo-Pacyfiku.

W czerwcu 2025 roku Kanada podpisała umowę z Unią Europejską ws. obronności. Umowa umożliwia Kanadzie uczestniczenie w programie ReArm Europe i wartym 150 mld euro programie niskooprocentowanych pożyczek na produkcję i zakup broni, SAFE. W sobotę minister obrony David McGuinty poinformował, że Kanada oficjalnie dołączyła już do programu SAFE. Kanadyjskie firmy będą mogły uczestniczyć w zamówieniach finansowanych z tego projektu.

Również w sobotę, podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim m.in. o wzmacnianiu istniejącego partnerstwa strategicznego, w tym w dziedzinie obronności oraz o "partnerstwach przemysłu obronnego" obu krajów w ramach SAFE.