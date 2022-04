"Decyzje, które mają zapaść na majowym posiedzeniu FOMC (Federal Open Market Committee odpowiednik RPP w USA - PAP) wydają się być już ustalone" - uważa Goldman Sachs. "Przewodniczący Powell (Jerome Powell, szef Fed) i inni członkowie FOMC zdecydowanie zasugerowali, że zamierzają podnieść stopę procentową o 50 pb i ogłosić rozpoczęcie redukcji bilansu płatniczego" - wyjaśnili analitycy w komentarzu.

Goldman Sachs prognozuje kolejną podwyżkę o 50 pb w czerwcu, po której nastąpi spowolnienie tempa zacieśniania polityki pieniężnej do 25 pb po każdym posiedzeniu przez resztę 2022 r. "Widzimy jednak dość duże szanse na to, że FOMC będzie kontynuował podwyżki o 50 pb aż do osiągnięcia poziomu 2,25 - 2,5 proc., który zapewni stabilność inflacji na poziomie wyznaczonego celu" - zaznaczono.

Przypomniano, że FOMC po raz pierwszy podwyższył stopę procentową w marcu. Wówczas Jerome Powell "zasugerował na konferencji prasowej, że proces redukcji bilansu Fed prawdopodobnie rozpocznie się w maju".

Po posiedzeniu 16 marca Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25-0,50 proc.