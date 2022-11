Liczba zgonów była „szczególnie wysoka podczas trzech intensywnych fal upałów” między czerwcem a sierpniem w Europie Zachodniej – podkreśla agencja.

Wysoka temperatura zagraża szczególnie: dzieciom, osobom starszym oraz robotnikom, którzy wykonują na zewnątrz ciężką pracę fizyczną.

Latem Europę (drugi rok z rzędu) nawiedziły najwyższe temperatury w historii – zaznacza agencja obserwacji Ziemii Copernicus. W tym roku (19 lipca) został ustanowiony nowy rekord temperatury (40,3 st. C) dla Wielkiej Brytanii.

„Fale upałów to jedno z największych zagrożeń stwarzanych przez zmiany klimatu” – mówi Friederike Otto z Grantham Institute for Climate Change and the Environment w Londynie. Jak podkreśla, „wysokie temperatury odpowiadają każdego roku za tysiące zgonów na całym świecie”. Wiele z nich – jak dodaje – nie ma statystykach.

Od 1 czerwca do 7 września (według raportu Urzędu Statystyk Narodowych) Anglia i Walia odnotowały w cieplejsze dni 3271 zgonów. (W raporcie wykluczono, że na śmierć tych osób mógł wpłynąć koronawirus).

Z kolei we Francji w miesiącach letnich zmarło ponad 10 400 osób według danych agencji rządowej Santé Publique France. Większość przypadków dotyczy regionów „objętych [wówczas] czerwonym alarmem z powodu ekstremalnych temperatur”.

Ponad 4600 osób zmarło między czerwcem a sierpniem w Hiszpanii – informuje Carlos III Health Institute. W Niemczech według Instytutu Roberta Kocha „z powodu ekstremalnych temperatur zmarło około 4500 osób”.

„Upały stają się coraz częstsze i bardziej intensywne, więc w przyszłości możemy spodziewać się” większych temperatur – zapowiada Eunice Lo, badaczka zajmująca się zmianami klimatycznymi i zdrowiem na Uniwersytecie w Bristolu „Fale upałów stały się bardziej prawdopodobne lub bardziej intensywne z powodu emisji gazów cieplarnianych przez człowieka" – uważa Lo.