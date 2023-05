W 2022 r. w Niemczech odnotowano 2641 czynów karalnych motywowanych antysemityzmem; średnio 7 dziennie. 88 czynów to przestępstwa z użyciem przemocy. W 61 przypadkach doszło do uszkodzenia ciała. To dane z corocznego raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

W 2022 r. odnotowano 2641 czynów karalnych motywowanych antysemityzmem, w 2021 r. - 3027 - napisano w opublikowanym w maju corocznym zestawieniu BKA. W 2022 r. zdecydowana większość z nich (ok. 84 proc.) była związana z prawicowym ekstremizmem, mniejsza część z islamskim radykalizmem - wynika ze sprawozdania. Reklama Do 88 (z 64 w 2021 r.) wzrosła jednak liczba antysemickich przestępstw z użyciem przemocy. W 61 przypadkach doszło do uszkodzenia ciała (w 2021 r. było ich 51). "Oczywiście cieszę się, że po raz pierwszy od kilku lat spada liczba zgłoszonych przestępstw antysemickich. Niepokoi mnie jednak wciąż niedopuszczalnie wysoki poziom tych statystyk i to, że nadal rośnie liczba przestępstw z użyciem przemocy" - komentował Felix Klein, pełnomocnik niemieckiego rządu ds. antysemityzmu, dla portalu RND. Reklama W Berlinie doszło w 2022 r. do 848 antysemickich incydentów (w 2021 - do 1052) - wynika z opublikowanego również w maju raportu berlińskiego oddziału Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS). Mimo spadającej liczby wszystkich przypadków, również i te statystyki zwracają uwagę na podobną do zeszłorocznej liczbę przestępstw z użyciem przemocy. W 2022 r. w Berlinie dopuszczono się 22 fizycznych ataków o antysemickich charakterze. Jeden z nich był szczególnie brutalny, dwie ofiary zostały zaatakowane kijami bejsbolowymi, nożami i gazem pieprzowym - w wyniku odniesionych ran musiały zostać hospitalizowane. Większość antysemickich incydentów w Berlinie stanowiły obelgi i groźby w internecie (483) wymierzone głównie w żydowskie i izraelskie instytucje. Ponadto odnotowano 31 przypadków uszkodzenia mienia, 24 groźby i liczne przypadki antysemickich wypowiedzi na propalestyńskich demonstracjach. Prawie jedna trzecia przypadków dotyczyła polityki Izraela na Bliskim Wschodzie. 76 incydentów odnosiło się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie - odnotowuje berliński oddział RIAS. Zaznacza, że antysemicką narrację obserwowano u osób wspierających zarówno Rosjan, jak i Ukraińców. Antysemityzm narasta Liczba antysemickich przestępstw w stolicy Niemiec nadal rośnie - poinformowała z kolei w marcu berlińska prokuratura. W 2022 r. odnotowano 691 takich spraw, w 2021 - 661, w 2020 - 417, w 2019 - 386. W ogłoszonym również w maju corocznym raporcie na temat antysemityzmu Fundacji Amadeu Antonio zwrócono uwagę na szerokie rozpowszechnienie się antysemityzmu w różnych grupach niemieckiego społeczeństwa i jego obecność w wielu narracjach. Dla Żydów unikanie codziennego kontaktu z antysemickimi treściami staje się praktycznie niemożliwe; im więcej tematów wpisywanych jest w antysemicką narracją, tym bardziej kurczy się bezpieczna przestrzeń dla dotkniętych nią osób - podkreśla fundacja. Oprócz antysemietyzmu łączonego z krytyką Izraela czy USA, ten rodzaj uprzedzeń opanowuje nowe ruchy społeczne, jak np. organizacje walczące o ochronę globalnego klimatu - ostrzega Fundacja Amadeu Antonio. Jak dodaje, antysemityzm przemycany jest też w narracji działającej od 10 lat prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Przedstawione przez BKA statystyki i spadająca liczba czynów antysemickich pokazuje więc tylko jedną stronę tego zjawiska, z drugiej - zdarzają się zachowania, które nie są w nich ujmowane, gdyż nie spełniają kryteriów czynów zabronionych, w społeczeństwie rozprzestrzeniają się też antysemickie narracje na nowych polach - podsumowuje w omówieniu badań portal telewizji ZDF.(PAP) Artur Patrzylas Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję