Spotkanie potrwa od 9 do 11 lipca. O głównych planowanych punktach tego spotkania opowiadał ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński na niedawnej konferencji Defense24 Days. Jego zdaniem istotne będzie podkreślenie tego, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego mówiący, że atak na jeden kraj będzie potraktowany tak jak atak na wszystkich sojuszników, jest „żelazny”. Podkreślone zostanie także, że w tym roku już ok. 20 z 32 państw Sojuszu wyda co najmniej 2 proc. PKB na obronność i zostanie wykonany kolejny krok w integracji Ukrainy z NATO.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ