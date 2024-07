Ministerstwo gospodarki Niemiec udzieliło licencji na podstawie ustawy o kontroli broni wojennej, na ściśle określonych warunkach - przekazała Donaustahl na platformie X.

Pierwszym odbiorcą niemieckiego drona kamikadze będzie elitarna ochotnicza jednostka ukraińskich sił zbrojnych Kraken. Maus jest pierwszym zachodnim systemem tej klasy poddawanym "kompleksowej ocenie" przez tę jednostkę w celu potwierdzenia zdolności operacyjnych i skuteczności - podano w komunikacie.

Firma Donaustahl rozpoczęła działalność w 2020 r. od produkcji wyposażenia dla strzelców sportowych, ale w następstwie wojny na Ukrainie przekształciła się w firmę zbrojeniową i technologiczną - poinformował RND.

Drony jeszcze nigdy nie odgrywały tak ważnej roli w wojnie jak na Ukrainie; Rosja i Ukraina używają dronów kamikadze do bezpośrednich ataków na żołnierzy, czołgi i stanowiska artylerii w pobliżu linii frontu - przypomniał portal. Są to małe quadrocoptery z kamerami, wyposażone w ładunki wybuchowe i eksplodujące przy uderzeniu. Quadrocoptery bez ładunków wybuchowych są wykorzystywane do rozpoznania celów, które są następnie ostrzeliwane przez artylerię.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

