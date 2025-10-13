Orędzie Netanjahu przed uwolnieniem zakładników

— To wieczór łez, ale i wieczór szczęścia (...), to historyczne wydarzenie, niektórzy nie wierzyli, że ono kiedykolwiek nastąpi — powiedział Netanjahu w orędziu do narodu, wygłoszonym dzień przed planowanym uwolnieniem przez Hamas pozostających w Strefie Gazy zakładników.

Konflikty Izraela w ciągu ostatnich dwóch lat

Ich uwolnienie jest częścią pierwszej fazy obowiązującego od piątku rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Rozpoczęta atakiem Hamasu na Izrael 7 października wojna trwała dwa lata. W tym czasie Izrael walczył też z libańskim Hezbollahem, jemeńskimi Huti, zajął część Syrii i przeprowadził 12-dniową wojnę z Iranem.

— Wspólnie odnieśliśmy wielkie zwycięstwa, które zadziwiły cały świat. I chcę wam powiedzieć, że wszędzie, gdzie walczyliśmy, odnieśliśmy zwycięstwo, ale jednocześnie muszę wam powiedzieć, że walka nie jest skończona — oświadczył izraelski przywódca.

Zapowiedź kontynuacji walki i nowych wyzwań

Dodał, że przed Izraelem wciąż stoją poważne wyzwania, ponieważ niektórzy wrogowie tego państwa „próbują się odrodzić, by ponownie zaatakować”.

Netanjahu zaapelował też o jedność narodową i odłożenie na bok sporów. Podkreślił, że zwycięstwa Izraela łączą się też z wielkimi szansami.

— Jutro rozpoczynamy nowy rozdział, rozdział budowania, leczenia ran i, mam nadzieję, jedności — podsumował izraelski premier.

Trwająca dwa lata wojna zaostrzyła spory polityczne wewnątrz Izraela. Konflikt polityczny między Netanjahu i jego skrajnie prawicowymi koalicjantami a opozycją był napięty jeszcze przed wojną.

Reakcje wojskowe i strategiczne

Wcześniej w niedzielę swoje oświadczenie wygłosił szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii gen. Ejal Zamir. Powiedział, że wywierana przez dwa lata presja militarna na Hamas w połączeniu z naciskami dyplomatycznymi przyniosła zwycięstwo.

Dowódca zapowiedział dalsze działania, które mają zagwarantować, że ze Strefy Gazy nie pojawi się już żadne zagrożenie dla Izraela i jego obywateli. Dodał, że wojsko wciąż prowadzi wojnę na kilku frontach, co na lata zmieni oblicze Bliskiego Wschodu i strategię bezpieczeństwa Izraela.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak (PAP)