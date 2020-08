"Sankcje to koniec polityki. Dlatego teraz kluczową kwestią jest to, czy UE posiada politykę w stosunku do Białorusi. (...) W zagranicznej polityce Białorusi Unia Europejska jednoznacznie jest jednym z priorytetowych kierunków" - oświadczył rzecznik w wypowiedzi dla rosyjskiej agencji RIA Nowosti.

Hłaz zapewnił, że Białoruś "w każdych warunkach, w każdej sytuacji jest nastawiona na utrzymanie komunikacji i kontynuowanie dialogu, nawet trudnego".

W piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał, że UE nie akceptuje wyników wyborów prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia. Poinformował też o rozpoczęciu prac nad sankcjami dla osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszowanie. Wcześniej tego dnia ministrowie spraw zagranicznych UE podczas wideokonferencji dali zielone światło dla rozpoczęcia prac nad sankcjami indywidualnymi wobec przedstawicieli władz Białorusi z powodu stosowania przemocy i represji.

Od niedzieli w tym kraju trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Zatrzymano, w tym w wielu przypadkach brutalnie, blisko 7 tys. osób.