W okresie przejściowym miałaby zostać dokonana "rewizja podstaw państwa malijskiego" a stojący na czele tymczasowego organu oficer byłby równocześnie szefem państwa.

Ujawniły to cytowane przez agencję AFP źródła zbliżne do junty i delegacji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), która przybyła do stolicy Mali - Bamako.

Przedstawiciel junty potwierdził te informacje dodając, że podczas trzeletniego okresu przejściowego tymczasowy prezydent wojskowy kierowałby rządem złożonym w większości z wojskowych.

Junta wyraziła równocześnie zgodę na uwolnienie odsuniętego od władzy prezydenta Ibrahima Boubacara Keitę, który został przewieziony przez puczystów do obozu wojskowego Kati na przedmieściach stolicy, i jego "powrót do domu w Bamako".

Źródło w ECOWAS dodało, że jeśli Keita będzie chciał udać się w podróż w celu poddania się leczeniu, to "nie będzie z tym problemu".

Delegacja ECOWAS miała też uzyskać zgodę junty na przewiezienie przebywającego w tym samym obozie byłego premiera Buobou Cisse do "zabezpieczonej rezydencji w Bamako".

Keita był prezydentem Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających go do ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.