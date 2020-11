Frontex ustalił, że w październiku blisko 3,5 tys. osób przekroczyło nielegalnie granice, aby przedostać się do Unii Europejskiej przez kraje Bałkanów Zachodnich; to o ponad jedną trzecią więcej niż liczba migrantów, która pokonała tę trasę we wrześniu - ustalił Frontex.

Od początku roku do końca października wykryto ponad 19,7 tys. nielegalnych imigrantów - dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - głosi komunikat Frontexu, z zastrzeżeniem, że podawane we wtorek dane są przybliżone.

Ponad połowa migrantów to Syryjczycy, jedną czwartą stanowią Afgańczycy. W sumie liczba nielegalnych przybyszy, którzy dotarli w tym roku do Europy jest mniejsza o 21 proc. niż w roku 2019.

O 37 proc. spadła w 2020 roku liczba imigrantów, którzy dostali się do UE szlakiem przez zachodnią część Morza Śródziemnego; w sumie było ich blisko 13,4 tys.

Na wschodnich wodach Morza Śródziemnego w tym samym okresie wykryto o 75 proc. mniej migrantów niż w roku ubiegłym. AFP przypomina jednak, że Frontex jest oskarżany o to, iż siłą zmusza statki i łodzie zmierzające do Grecji, by przybiły do tureckich wybrzeży.

