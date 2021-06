Co najmniej 30 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w zderzeniu dwóch pociągów, do którego doszło w poniedziałek rano na południu Pakistanu - poinformowały lokalne władze. Trwa akcja ratunkowa, od 15 do 20 osób jest wciąż uwięzionych we wraku. Pociągi przewoziły ok. 1100 pasażerów.

Pociąg ekspresowy Millat Express wykoleił się i wkrótce po tym został uderzony przez pociąg Sir Syed Express - przekazał przedstawiciel lokalnych władz Usman Abdullah. Potwierdził, że w katastrofie zginęło co najmniej 30 osób, o czym informowała również lokalna policja. Abdullah dodał, że przyczyny wykolejenia się pierwszego składu i późniejszej kolizji nie są na razie znane. Do katastrofy doszło w prowincji Sindh na południu Pakistanu. We wraku pociągu Millat Express są wciąż uwięzieni ludzie, na miejsce katastrofy sprowadzany jest ciężki sprzęt, który ma pozwolić na ich uwolnienie - powiedział komendant lokalnej policji. Część rannych pasażerów została przewieziona do szpitala, niektórzy z nich są w stanie krytycznym - informuje agencja AP. Pakistańska telewizja Geo News TV przekazała za naocznym świadkiem wypadku, że rannych mogło zostać około 100 osób. W Pakistanie często dochodzi do wypadków kolejowych, starzejąca się sieć nie jest odpowiednio finansowana i utrzymywana - przypomina AP.(PAP)