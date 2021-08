"Pierwsza zmiana PKW Islandia potrwa do 10 października br. W misji nadzoru przestrzeni powietrznej nad Islandią biorą udział cztery samoloty F16 wraz z uzbrojeniem i sprzętem oraz do 140 żołnierzy. Główny trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku" - poinformowało MON we wpisie na Twitterze.

Reklama

Wojskowy nadzór nad przestrzenią powietrzną Republiki Islandii – misja Air Surveillance and Interception Capability to meet Iceland’s Peacetime Preparedness Needs (ASIC IPPN) – odbywa się na podstawie koncepcji Komitetu Wojskowego NATO, dotyczącej Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS) - zaznaczył w zapowiedzi oficer prasowy 32 BLT kpt. Michał Kolad. Misja wynika z zobowiązań sojuszniczych i z faktu, że Islandia, która nie ma własnego lotnictwa bojowego, nie może samodzielnie nadzorować przestrzeni powietrznej nad własnym terytorium.

Rotacyjne dyżury państw członkowskich NATO w ramach ASIC IPPN są pełnione od 2008 r. Sojusznicze siły stacjonują w bazie lotniczej Islandzkiej Straży Przybrzeżnej na lotnisku w Keflaviku i składają się z 4-8 samolotów pełniących 3-, 4-tygodniowe rotacje. W odróżnieniu od misji Baltic Air Policing - pełnionej nad nieposiadającymi lotnictwa bojowego krajami bałtyckimi - myśliwce NATO realizują zadania na Islandii jedynie rotacyjnie ok. trzech razy w roku, bez utrzymywania ciągłości pobytu kontyngentów. Misje tego typu wykonywali m.in. Czesi, Duńczycy i Amerykanie.

Polska dołączyła do grona dziesięciu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej NATO w rejonie Islandii, udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych oraz ewentualną ochronę ludności i wojsk przed atakami z powietrza.

Oprócz lotów patrolowych załogi odbywają także loty treningowe, aby utrzymać ciągłość szkolenia. Pierwsza zmiana PKW Islandia, trwa od 5 sierpnia do 10 października 2021 r. Dowódca kontyngentu jest ppłk Michał Kras.

Udział polskich załóg w sojuszniczej misji w Islandii był po raz pierwszy przewidywany na rok 2010, władze Polski zrezygnowały z tego planu ze względu na światowy kryzys finansowy.