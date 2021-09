Władze w kraju nie potwierdziły na razie ilości ani producenta szczepionki. Lokalne media przekazują natomiast, że ma to być 400 tysięcy dawek preparatu AstraZeneki, które przylecą z Wiednia do Tajpej w niedzielę w godzinach porannych.

Do tej pory na Tajwan dotarło w sumie prawie 6 milionów szczepionek przekazanych przez Japonię, USA, Litwę i Czechy. Wolę dostarczenia preparatów potwierdziła też Słowacja.

Szczepionki z Polski to trzecia, co do wielkości donacja, jaką Tajwan otrzymał z zagranicy. Japonia przekazała Tajwanowi ponad 3 miliony dawek szczepionki, USA 2,5 miliona, Czechy 30 tysięcy dawek, a Litwa 20 tysięcy. Planowana jest również dostawa trzech transzy szczepionek z Japonii i 10 tysięcy dawek ze Słowacji.

Na początku sierpnia w lokalnych mediach pojawiła się informacja, że polski rząd rozważa przekazanie szczepionek Tajwanowi. Przez miesiąc strona Polska nie potwierdzała tych doniesień. W momencie pojawienia się tych wiadomości, rząd tajwański nie potwierdził jej ani nie zdementował, wskazując, że Tajwan toczy rozmowy na temat szczepionek z wieloma krajami.

Niedobór szczepionek jest jednym z najbardziej palących problemów liczącego 24 miliony mieszkańców Tajwanu. Pomimo zakupu 20 milionów dawek zagranicznych preparatów, na Tajwan przez długi czas nie docierały szczepionki - dopiero dzięki donatorom udało się przyśpieszyć program szczepień.

Do tej pory na Tajwan dotarło w sumie 13 milionów szczepionek, zaszczepiono ponad 10 miliona osób pierwszą dawką i zaledwie milion dwiema dawkami. W sierpniu rozpoczęły się szczepienia lokalnym preparatem Medigen. Do szpitali dotarło na razie 800 tysięcy dawek tego preparatu, z czego już 600 tysięcy osób zaszczepiono.

W zeszłym tygodniu, po opanowaniu sytuacji pandemicznej, Tajwan przeszedł na niższy, drugi poziom obostrzeń. W sobotę nie zarejestrowano żadnego lokalnego przypadku zarażenia koronawirusem. Od wybuchu pandemii potwierdzono 16 013 zakażeń w kraju, z czego 14 tysięcy to przypadki lokalne. Zmarły 837 osoby.

Zaniepokojenie w sobotę wywołała informacja o pilotach tajwańskiego przewoźnika Eva Air, u których wykryto wariant Delta koronawirusa, pomimo zaszczepienia dwoma dawkami AstraZeneki. Trwa poszukiwanie osób, które mogły wejść w kontakt z zarażonymi - ponad 1 milion wiadomości tekstowych wysłane zostanie do osób, które znajdowały w ich pobliżu. Do tej pory 300 osób umieszczono na kwarantannie. Jeden z pilotów, który złamał kwarantannę został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP)