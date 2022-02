"Dziś rozmawiałem o współpracy wojskowej z gen. dyw. Christopher Donahue, dowódcą 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Podejmujemy kolejne działania, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO wobec kryzysu wywołanego agresywnymi działaniami Rosji. Bezpieczeństwo w regionie to nasz priorytet" - napisał szef MON we wtorek po południu na Twitterze.

2 lutego Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy przybędzie do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

W niedzielę po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądowała część amerykańskich żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA, którzy będą stacjonować w Polsce. Przed południem w poniedziałek w Rzeszowie wylądowała kolejna grupa amerykańskich żołnierzy.

MON: Cały czas trwa przerzut wojsk USA do Polski

"Cały czas trwa przerzut wojsk USA do Polski. W ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO dziś do Polski przyleciała kolejna grupa żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej" - czytamy we wpisie MON opublikowanym we wtorek na Twitterze. Wpis opatrzono zdjęciami amerykańskich żołnierzy wysiadających z samolotów transportowych.