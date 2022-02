W badaniu, które przeprowadziliśmy 6 lutego, takiego scenariusza spodziewało się ok. 61 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było ok. 33 proc. Pytanie o możliwość rosyjskiej inwazji ponowiliśmy w sondażu 18 lutego. Odsetek osób, które biorą pod uwagę tego rodzaju eskalację konfliktu, wzrósł do ok. 67 proc. Z kolei osób myślących przeciwnie ubyło (26,4 proc.).