Centrum Badania Opinii Społecznej, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, przeprowadziło badanie dotyczące kształtowania poziomu zaufania w społeczeństwie. Najwięcej Polaków - 77 proc., uważa, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. Jedynie co piąty respondent (19 proc.) stwierdził, że większości ludzi można ufać.

"Większe uogólnione zaufanie do innych wyrażają badani mieszkający w średnich i dużych miastach, respondenci lepiej wykształceni, o wyższych dochodach per capita, znajdujący się w lepszym położeniu materialnym" - podkreślił CBOS. Jest to między innymi kadra kierownicza, specjaliści oraz średni personel.

Jeśli wziąć pod uwagę na poglądy polityczne, to zaufanie do innych częściej, niż pozostali, deklarują ankietowani identyfikujący się z prawicą. Natomiast biorąc pod uwagę poziom religijności - osoby najbardziej religijne.

Ankietowani zapytani zostali także o poziom zaufania do konkretnych instytucji.

Zdecydowana większość z nich ma zaufanie do wojska (76 proc.), NATO (70 proc.), władz lokalnych miasta lub gminy (63 proc.) oraz policji (63 proc.) . Ponad połowa Polaków darzy zaufaniem Unię Europejską (55 proc.), urzędników i administrację publiczną (53 proc.) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (51 proc.).

Mniej niż połowa wyraża zaufanie do prezydenta (43 proc.), sądów (33 proc.), rządu (32 proc.) oraz mediów (29 proc.). Jedynie 23 proc. ankietowanych ma zaufanie do Sejmu i Senatu, a 22 proc. do Trybunału Konstytucyjnego. Najniższy poziom zaufania – podobnie jak w ubiegłych latach - mają partie polityczne (18 proc.).

Wśród instytucji, którym Polacy najbardziej nie ufają znalazły się: partie polityczne (70 proc.), Sejm i Senat (65 proc.), rząd (62 proc.) i Trybunał Konstytucyjny (60 proc.).

58 proc. badanych, zapytanych o stosunek do nieznajomych, z którymi spotykają się w różnych sytuacjach, mówiła o braku zaufania. Natomiast, jeśli chodzi o zaufanie w biznesie, to zdania są podzielone - 34 proc. uważa, że zaufanie na ogół się opłaca, a 35 proc. odpowiada się za zachowaniem ostrożności.

CBOS po przeanalizowaniu pytań utworzył syntetyczny wskaźnik zaufania, który wyraża "zgeneralizowaną postawę w stosunkach społecznych". Indeks ten przyjmuje wartości od -3 (bardzo duża nieufność i ostrożność) do +3 (bardzo duże zaufanie i otwartość). Średnia wartość wskaźnika zaufania wynosi u badanych -0,83.

"Ujemna wartość oznacza, że w społeczeństwie polskim nieufność jest silniej artykułowana, niż postawy oparte na otwartości i zaufaniu. Zaznaczyć należy, że z taką sytuacją mamy do czynienia niezmiennie od szesnastu lat, od kiedy pytamy o kwestie uwzględnione w tym wskaźniku" - wytłumaczył CBOS.

Sondaż przeprowadzono między 31 stycznia a 10 lutego 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL i liczącej 1065 osób (w tym: 52,7 proc. metodą CAPI, 30,3 proc. – CATI i 17 proc. – CAWI) w ramach procedury mixed-mode.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

CBOS informuje, że we wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska