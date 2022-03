We wtorek po spotkaniu z władzami Ukrainy wicepremier Kaczyński powiedział, że potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy.

Błaszczak, który w środę uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli podkreślił podczas briefingu prasowego, że analizowano obecną sytuację na Ukrainie.

"Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa wojna, giną osoby cywilne. Oczywiście nie ma zgody Sojuszu Północnoatlantyckiego na taką sytuację. W związku z tym omówiliśmy działania jakie powinny być podjęte, żeby zatrzymać tą inwazję" - powiedział minister.

"Przedstawiłem ze swojej strony również projekt, o którym wczoraj mówił premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia się przez sojuszników, czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Taka misja pokojowa jest np. w Kosowie" - zaznaczył szef MON. Dodał, że "ta sprawa będzie omawiana, została położona na stole".

"Chciałbym podkreślił, że jest jedność wśród sojuszników, wśród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co do oceny sytuacji, co do oceny agresji rosyjskiej agresji na Ukrainę" - zaznaczył Błaszczak.

Szef MON: Polski ambasador przy NATO gotów prezentować szczegóły propozycji misji pokojowej

Przedstawiciel Polski przy NATO jest gotowy do rozmów o szczegółach propozycji ustanowienia misji pokojowej NATO w Ukrainie – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który w środę w Brukseli wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.

"To jest nowa propozycja, świeży projekt; został przyjęty z zainteresowaniem, on nie jest łatwy, wszyscy mają tego dokładną świadomość" – powiedział Błaszczak pytany, jak została przyjęta koncepcja misji pokojowej NATO na Ukrainie. "Liczymy na szybkie stanowisko ze strony Sojuszu północnoatlantyckiego" – dodał.

Na pytanie, czy misja miałaby się rozpocząć po zawieszeniu broni, czy zanim ono nastąpi, odparł, że "o szczegółach będziemy rozmawiać nie w formie komunikatów medialnych, ale wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego". "Nasza placówka, ambasador przy NATO jest gotowy, i taki cykl rozmów niezwłocznie podejmie" – zadeklarował.

Poinformował że poza wojną na Ukrainie tematem spotkania były przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Madrycie, a głównym motywem projektu dokumentu, który ma zostać przyjęty na czerwcowym szczycie, jest wzmacnianie wschodniej flanki. Przekazał też, że rozmawiał z szefem Pentagonu, ministrami obrony Litwy i Hiszpanii, wziął także udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Danii, Niderlandów i Norwegii, a w planie ma spotkania z szefami resortów obrony Francji i Kanady.(PAP)