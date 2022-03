"Uważam, że bez takiego spotkania nie będzie możliwe zrozumienie do czego oni (Rosjanie) są gotowi aby zakończyć wojnę" - powiedział Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego nadawcy Suspilne news.

Zełenski zastrzegł, że podczas takiego spotkania kwestia ukraińskich terytoriów okupowanych nie może być przedmiotem dyskusji oraz, że Ukraina nie może "zaakceptować żadnego ultimatum ze strony Rosji".

"Ukraina nie może wykonać ultimatum Federacji Rosyjskiej. Trzeba wszystkich nas zniszczyć, wtedy ich ultimatum będzie spełnione. Na przykład - oddać Charków, Mariupol czy Kijów. Ani mieszkańcy Charkowa, ani Mariupola, ani Kijowa, ani też ja, prezydent - nie możemy tego zrobić" - powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że "wszelki kompromis" w rozmowach z Rosją będzie musiał być poddany referendum na Ukrainie.

Dodał, że kwestie, które mogłyby zostać poruszone w referendum, mogą dotyczyć terytoriów okupowanych przez siły rosyjskie, w tym Krymu, lub gwarancji bezpieczeństwa oferowanych Ukrainie przez kraje NATO w zastępstwie członkostwa w Sojuszu.

Mówiąc o perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO Zełenski oświadczył: „Wszyscy już to zrozumieliśmy. Nie jesteśmy akceptowani w NATO, ponieważ państwa członkowskie boją się Rosji. To wszystko. I musimy się uspokoić i powiedzieć: +Ok, będą konieczne inne gwarancje bezpieczeństwa+".

