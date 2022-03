"Operacja hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej, o której mówimy od ponad pół roku, nie została zatrzymana. Choć liczby uchodźców, którzy na początku tego roku próbowali nielegalnie przedostać się na terytorium Polski, były niższe, to jednak ataki ciągle trwają" – powiedział Żaryn.

W jego ocenie "dane z ostatnich dni pokazują ponowne wzmożenie tych działań". "Jesteśmy świadkami dalszego ciągu operacji destabilizowania wschodniej granicy NATO. Od samego początku widzieliśmy tę działalność jako fragment rosyjskiej polityki przeciwko Zachodowi i nadal twierdzimy, że jest ona prowadzona w interesie Rosji" – wskazał.

Według niego "ta operacja jest obliczona na długotrwałe wiązanie naszych sił przy granicy z Białorusią i ciągłą destabilizację granicy zewnętrznej, to po, abyśmy, jako kraj frontowy nieustannie odczuwali presję ze strony wschodniej".

Żaryn zapewnił, że polskie służby monitorują działania białoruskich władz wobec cudzoziemców ściągniętych na Białoruś. "Wiemy, że wciąż organizowane są loty powrotne. Ostatniej doby odbył się taki lot do Iraku. Jednak ciągły odpływ cudzoziemców stymulowany przez służby ciągle się odbywa. Białoruskie służby utrzymują zasoby cudzoziemców na wystarczającym poziomie, żeby kontynuować tę operację" - oznajmił.

We wtorek Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że minionej doby aż 134 osoby próbowały dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi. To najwięcej od początku roku.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca, jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej na tym terenie od 2 września do 30 listopada 2021 r. był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.