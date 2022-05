Wejście Szwecji i Finlandii do NATO wzmocniłoby zdolności obronne państw nordyckich - oznajmił we wtorek szwedzki minister obrony Peter Hultqvist, który do tej pory był przeciwny członkostwu swojego kraju w Sojuszu.

Jeśli Szwecja i Finlandia wejdą do NATO, to wraz z innymi państwami nordyckimi będziemy wykorzystywać swoje mocne strony i zalety oraz uzupełniać się, a także przeprowadzać planowanie operacyjne" - podkreślił Hultqvist w wywiadzie dla publicznej rozgłośni Szwedzkie Radio (SR). Reklama Według szwedzkiego polityka, członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO zmniejszy ryzyko, że coś niepojącego wydarzy się wokół krajów bałtyckich, a zwłaszcza na należącej do Szwecji wyspie Gotlandia. "To centralny punkt na Morzu Bałtyckim, który nie może trafić w obce ręce" - stwierdził Hultqvist. Reklama Mołdawianie boją się wojny i pakują walizki Zobacz również Wśród krajów nordyckich do NATO należą Norwegia, Dania oraz Islandia. Szwecja oraz Finlandia w ostatnich latach zacieśniły ze sobą współpracę wojskową oraz z członkami NATO, ale dopiero atak Rosji na Ukrainę spowodował debatę konieczności pełnoprawnego członkostwa w Sojuszu. Prezydent Finlandii ma wyrazić opinię w sprawie wejścia swojego kraju do NATO najpóźniej w czwartek. W piątek rząd Szwecji ma przedstawić wnioski z raportu analizującego nową strategię bezpieczeństwa, które mogą rekomendować wstąpienie do Sojuszu. W sobotę decyzję w sprawie wejścia do NATO mają podjąć rządzący Finlandią socjaldemokraci. W niedzielę w podobnej sprawie mają wypowiedzieć się szwedzcy socjaldemokraci.