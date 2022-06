"Te wysoce wydajne wieloprowadnicowe systemy rakietowe pozwolą naszym ukraińskim przyjaciołom lepiej chronić się przed brutalnym użyciem artylerii dalekiego zasięgu, którą siły (prezydenta Rosji Władimira) Putina stosują na oślep do zrównywania miast z ziemią" - napisał Wallace w oświadczeniu, dodając, że decyzja w tej sprawie została podjęta w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Brytyjski minister obrony o zamiarze przekazania M270 MLRS wspomniał już w miniony czwartek.

M270 MLRS to amerykańskiej produkcji opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków. W wersji, która ma zostać przekazana przez Wielką Brytanię, wystrzeliwane pociski mają zasięg do ok. 80 km. W środę prezydent USA Joe Biden ogłosił przekazanie Ukrainie czterech wysoce mobilnych wyrzutni HIMARS, które są nieco nowszą wersją M270 MLRS, po otrzymaniu od Kijowa zapewnień, że nie będą one używane do atakowania celów na terytorium Rosji.