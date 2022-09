Sztab podał również, że wezwani do rosyjskiego wojska, przybywający do punktów mobilizacyjnych w obwodzie biełgorodzkim, również graniczącym z Ukrainą, otrzymują spis rzeczy, które muszą kupić na własny koszt, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłej odzieży.

Równocześnie wróg przeprowadza ogłoszone przez siebie, nielegalne „referenda” na południu i wschodzie Ukrainy – informuje sztab. W obwodzie zaporoskim i ługańskim przedstawiciele władz okupacyjnych chodzą po mieszkaniach wraz z uzbrojonymi rosyjskim żołnierzami, zmuszając mieszkańców do udziału w "głosowaniu". Działania takie mają też na celu ujawnianie mężczyzn, których można wcielić do rosyjskiej armii.

W Swatowem w obwodzie ługańskim wezwania do wojska otrzymują mężczyźni, którzy właśnie ukończyli 18 lat, choć zazwyczaj do armii wciela się po ukończeniu lat 19. Pozostałą część męskiej populacji, szczególnie kierowców ciężarówek, również kieruje się do jednostek wojskowych.

Relacjonując działania zbrojne sztab zwraca szczególną uwagę, że Rosjanie skupili swoje wysiłki na próbach całkowitego opanowania obwodu donieckiego oraz na utrzymaniu już zdobytych terytoriów.