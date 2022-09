Ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) podało w niedzielę, że ukraińscy żołnierze wzięci do niewoli rosyjskiej zostali zmuszeni do udziału w pseudoreferendum w sprawie przyłączenia do Rosji obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego.

"57 ukraińskich jeńców wojennych zameldowanych w obwodzie donieckim zostało zmuszonych do głosowania w +pseudoreferendum+ w sprawie przyłączenia obwodu do Federacji Rosyjskiej. Aby nadać tej prowokacji choćby cień uzasadnienia, w dokumentach tożsamości jeńców zrobiono adnotację, że są zameldowani w tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DRL)" - poinformowało CPD. Reklama "Jest to kolejna manipulacja, której celem jest głoszenie na terenach okupowanych narracji Kremla o tym, iż rzekomo +wśród wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskich wielu chce przyłączenia do FR+" - oświadczyło centrum w komunikacie na serwisie Telegram. Reklama Centrum podało też w niedzielę, że Rosjanie wcielają jeńców ukraińskich przetrzymywanych w obwodzie w Ołeniwce do formacji nazwanej "batalionem kozackim im. Bohdana Chmielnickiego". "Rosyjskie media propagandowe twierdzą, że 23 kobiety i 11 mężczyzn należących do ukraińskich sił zbrojnych zwróciło się z prośbą o przyznanie im paszportów DRL" - podano w oświadczeniu (https://tinyurl.com/yckvd3ts). Od piątku władze okupacyjne w zajętych częściowo przez wojska rosyjskie czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy przeprowadzają pseudoreferenda aneksyjne. Głosowania na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego mają potrwać do wtorku. iom/ akl/