Wicepremier Błaszczak podał w czwartek na Twitterze informację o podpisaniu umowy na leasing bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A Reaper.

"Kolejna inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Podpisaliśmy umowę na leasing dla Wojska Polskiego bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A REAPER. To rozwiązanie pomostowe. Będziemy z niego korzystać do czasu pozyskania własnego bezzałogowego systemu rozpoznawczego" – napisał szef MON.

Umowa, jak podała Agencja Uzbrojenia, została zawarta w czwartek pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a General Atomics – Aeronautical Systems Inc. Jej wartość to 70,6 mln dol. netto.

MQ-9A Reaper to amerykański bezzałogowy bojowy aparat latający napędzany silnikiem turbośmigłowym Honeywell TPE331-10. Długotrwałość lotu wynosi do 27 godzin, zasięg do 1800 km. Dotychczasowymi użytkownikami eksportowymi tych samolotów są Francja, Wielka Brytania, Niderlandy, Hiszpania i Włochy. Amerykańskie egzemplarze były rozmieszczane w Polsce.

autorka: Inga Domurat