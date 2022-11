Jak pisaliśmy w DGP przed kilkoma tygodniami, Rosja wraz z kolejnymi porażkami na południu i wschodzie Ukrainy próbuje wciągnąć do wojny Białoruś.miał być naciskany w tej sprawie, łącznie z groźbami fizycznej eliminacji pod jego adresem. Dziś Mińsk może realnie wystawić 9 tys. żołnierzy zdolnych do walki. To niewiele i najprawdopodobniej taki kontyngent nie zmieniłby losów wojny na Ukrainie. W kalkulacjach Kremla chodzi jednak nie o obiektywne sukcesy militarne, a o przeniesienie uwagi Kijowa na północ i rozproszenie sił zaangażowanych w odbijanie terenów na Zaporożu i Donbasie - przekonują nasi rozmówcy. W tym wariancie w grę wchodzi również przekroczenie granicy przez białoruskie grupy dywersyjne z Polską lub Litwą. - Chodzi o zastraszenie Zachodu. Spowodowanie projekcji wybuchu wojny na znacznie większą skalę niż obecna, w której uruchamiany jest art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Z perspektywy Władimira Putina to wariant umiarkowany, bo przecież Białoruś nie dysponuje bronią atomową. Zatem wciąż mówimy „tylko” o konflikcie konwencjonalnym - ocenia nasze źródło. - Chodzi o wymuszenie w ten sposób na Zachodzie, by ten zasiadł do stołu rokowań. Albo zmusił do rozmówo. To swoisty szantaż: więcej wojny albo rozmowy i zamrożenie konfliktu - dodaje. Jak pisaliśmy w DGP jesienią ub.r., powołując się na źródła w kwaterze głównej NATO, scenariusz „zabłąkanych oddziałów” był już brany pod uwagę podczas ćwiczeń Zapad 21. Podczas kryzysu migracyjnego na polskiej granicy wschodniej jesienią i zimą 2021 r. - jak mówią informatorzy DGP - co najmniej dwukrotnie doszło do wtargnięcia uzbrojonych i nieoznakowanych żołnierzy ze strony białoruskiej na polską część pasa granicznego. Przed kilkoma dniami do podobnego incydentu doszło na granicy ukraińsko-białoruskiej, co uchwyciły kamery CCTV. Nasi rozmówcy przekonują, że wydarzenie to odbyło się specjalnie „pod zapis” i było manifestacją ze strony koalicji Moskwa-Mińsk, która jest w trakcie tworzenia wspólnego zgrupowania wojsk, a na samej Białorusi trwa potajemna mobilizacja.