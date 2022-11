Al-Kurajszi zginął, "walcząc z wrogami Boga" - powiedział rzecznik IS Abu Omar al-Muhadżir, na którego powołała się agencja Reutera. Na następcę zmarłego przywódcy został wybrany Abu al-Husajn al-Husajni al-Kurajszi - dodał, nie podając więcej szczegółów.

Informację tę skomentował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. "Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że kolejny przywódca Państwa Islamskiego nie chodzi już po ziemi" - powiedział.

To już drugi lider IS, który zginął w 2022 roku. Zmarły Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi przejął stery organizacji po śmierci Abu Ibrahima al-Haszemiego al-Kurajsziego, który zginął, wysadzając w powietrze siebie i swoją rodzinę, w lutym podczas amerykańskiego nalotu w północno-zachodniej Syrii.

IS ogłosiło w 2014 roku powstanie kalifatu na zajmowanych przez siebie terenach Syrii i Iraku. Od tego czasu utraciło kontrolę nad tym terytorium, a kalifat rozpadł się pod naporem sił rządowych i międzynarodowych. Obecnie IS próbuje przeprowadzać śmiercionośne ataki w częściach Syrii i Iraku, na których wcześniej proklamowało kalifat - przypomniała Associated Press. (PAP)