"W kolejnych latach wydawać będziemy, jako państwo, 4,2- 4,3% PKB na armię. [...] To istotna pozycja z punktu widzenia państwa, pokazuje priorytet. Oznacza to także stałe wsparcie, na różnych poziomach, dla Ukrainy" - powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

Reklama

Przypomniał, że w przyszłorocznym budżecie przewidziane środki budżetowe i pozabudżetowe.

"To zarówno w wysokości 3% PKB, blisko 100 mld zł, na wydatki zbrojeniowe, to jest blisko 40 mld złotych w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli środki, które pozyskujemy z rynku po to, by dodatkowo finansować nasze bezpieczeństwo i modernizację, rozbudowę sił zbrojnych" - wskazał wiceminister.

Zaplanowane wydatki budżetowe i pozabudżetowe na obronność mają sięgnąć łącznie nawet 4,2% PKB w 2023 r. Rząd zakłada te nakłady na poziomie ok. 130-140 mld zł w 2023 r., w tym 98 mld zł w samym tylko budżecie.

(ISBnews)