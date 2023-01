Szef MON zatwierdził w poniedziałek aneks do umowy z 2020 r. na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków GROT.

"To są dobre karabiny, sprawdzone. To są karabiny, które cieszą się uznaniem ze strony Wojska Polskiego, ale także żołnierzy wojsk ukraińskich. Mimo tego, że ten produkt był atakowany, to sprawdził się w boju. To jest najważniejszy egzamin, który karabinek GROT zdał" - powiedział Błaszczak.

Jak dodał, dlatego rząd zamawia 70 tys. egzemplarzy tych karabinów i prowadzone są rozmowy w sprawie podpisania kolejnego aneksu w najbliższych kilku tygodniach. "Potrzeby nasze są duże. Podtrzymujemy nasz cel minimum 300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. A więc o takiej liczbie karabinków mówimy. Ale to nie wszystko, bo musimy mieć też przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie rezerwistów" - powiedział szef MON.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Mariusz Błaszczak