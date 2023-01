Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen ogłosiła na początku zeszłego tygodnia, że pobór do wojska będzie obejmował bardziej intensywne szkolenie, tak aby kraj był lepiej przygotowany na wypadek inwazji Chin. Poborowi otrzymają również wyższe miesięczne stypendium, które wzrośnie z 6500 TWD (211 USD) do 26 307 TWD (856 USD), co jest mniej więcej zbliżone do płacy minimalnej. W ankiecie przeprowadzonej w grudniu przez Tajwańską Fundację Opinii Publicznej 73 procent respondentów poparło ten ruch.

Reklama

Obowiązkowa służba wojskowa na świecie

Reklama

W mniej niż 30 krajach na całym świecie nadal funkcjonuje obowiązkowa służba wojskowa. Ale wśród tych, które nadal opierają armie na poborowych, cztery miesiące służby, jakie obwiązywały dotychczas w Tajwanie, to stosunkowo krótki okres czasu służby. Tajwan pierwotnie przewidywał dwa lata służby, jednak od 2013 r. czas ten został stopniowo skrócony do czterech miesięcy. Zamiast tego tajwańska armia chciała polegać w większym stopniu na siłach ochotniczych.

Jak pokazuje wykres statista.com, na szczycie zestawienia państw pod względem czasu trwania obowiązkowej służby wojskowej, znajduje się Korea Północna, chociaż doniesienia medialne są różne. "The Guardian" podał, że od 2015 roku w armii Kim Dzong Una mężczyźni muszą służyć 10 lat, a kobiety 7 lat. Natomiast "Indian Express" przybliża te liczby do 8 lat dla mężczyzn i 5 lat dla kobiet. Osoby należące do klasy elitarnej zazwyczaj są w stanie uniknąć poboru do wojska.

Izrael również ma dość długi i rygorystyczny pobór do wojska, choć znacznie krótszy niż w Korei Północnej. Według IDF większość izraelskich mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, którzy są Żydami, Druzami lub Czerkiesami, musi służyć w Siłach Obronnych Izraela przez 32 miesiące, a przypadku kobiet przez 24 miesiące. Tymczasem w Egipcie pobór do wojska jest obowiązkowy dla mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat na okres do 36 miesięcy.

Możliwość odroczenia służby wojskowej

W kilku krajach służba może zostać przesunięta do czasu, gdy studenci ukończą studia. Istnieje też szereg klauzul, które zwalniają mężczyzn z wstąpienia do sił zbrojnych, na przykład, jeśli są jedynym synem i jedynym żywicielem rodziny.

Korea Południowa, która technicznie nadal jest w stanie wojny z Koreą Północną, ma również obowiązkowy pobór do wojska dla wszystkich sprawnych mężczyzn na okres od 18 do 21 miesięcy, w zależności od przydziału do rodzaju sił zbrojnych.

Kobiety w wojsku

Podczas gdy w większości krajów obowiązkowa służba wojskowa dotyczy wyłącznie mężczyzn, kilka krajów, w tym Korea Północna, Izrael, Norwegia, Szwecja, Erytrea i Mozambik, obowiązkowo powołują do armii również kobiety.

W których krajach nadal obowiązuje powszechny pobór do wojska?

W wielu demokracjach nadal obowiązuje jakaś forma obowiązkowej służby wojskowej, ale znaczna liczba nie egzekwuje już przepisów w pełnym zakresie, co skutkuje praktyką ograniczonego poboru do wojska, w ramach której tylko mniejszość osób podlegających prawu jest faktycznie powoływana do zasadniczej służby wojskowej.

Obecnie w mniej niż 30 krajów nadal obowiązuje powszechny pobór do zasadniczej służby wojskowej wszystkich osób w wieku poborowym. Wśród nich są Kuba i Kolumbia w Ameryce Łacińskiej; Angola, Erytrea i Sudan Południowy w Afryce oraz Finlandia, Austria i Szwajcaria w Europie (gdzie istnieją zastępcze programy prac społecznych). Służba wojskowa dla wszystkich jest bardziej powszechna na Bliskim Wschodzie. Dobrze znanym przykładem takiej praktyki jest Izrael, gdzie zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bez wielu wyjątków, służą do wojska przez dwa do trzech lat.

W Azji, Wietnamie, Laosie, Korei Północnej i Korei Południowej oraz na Tajwanie nadal obowiązuje powszechna służba wojskowa. Tajwan niedawno ujawnił plany przedłużenia obowiązkowej służby wojskowej do jednego roku.