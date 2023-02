Mając w ręku takie argumenty, prezydent Woodrow Wilson przekonał w kwietniu 1917 r. Kongres USA do wypowiedzenia wojny II Rzeszy. Niemcy musieli wypić piwo, którego sami nawarzyli. Potężna amerykańska gospodarka oraz bogactwa kraju zamieszkanego przez ok. 100 mln ludzi jasno wskazywały, że jego bezpośrednie dołączenie do działań militarnych w Europie musi przechylić szalę zwycięstwa na stronę Ententy. Jedyną nadzieję dawał Berlinowi fakt, że chronione przez dwa oceany USA utrzymywały nieliczne zawodowe siły zbrojne. Generał Ludendorff oceniał, że sformowanie, uzbrojenie i wyszkolenie, a następnie przerzucenie milionowej armii do Europy zajmie Amerykanom ponad rok. To oznaczało, że państwa centralne do lata 1918 r. muszą zadać Francji oraz Wielkiej Brytanii tak dotkliwe militarne rany, by te zdecydowały się zawrzeć niekorzystny dla nich pokój. Inaczej Jankesi zdążyliby z odsieczą. W takich okolicznościach Ludendorff i von Hindenburg uznali, że w pierwszym kroku należy zmusić Rosję do wycofania się z wojny, a następnie przerzucić na zachód dywizje zaangażowane na froncie wschodnim, by wzięły udział w rozstrzygającej ofensywie. A było to możliwe, bo wywiad wojskowy zdołał przerzucić ze Szwajcarii do Piotrogrodu Włodzimierza Lenina i jego najbliższych współpracowników.