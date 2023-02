Reklama

"Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby szybko przyjąć tę inicjatywę; jeszcze w 2023 roku, czego wymaga krytyczna sytuacja, w której znajduje się Ukraina. Cena każdego opóźnienia będzie bardzo wysoka i będzie wzrastać każdego dnia" - napisano w apelu przesłanym przez rząd Estonii członkom UE.

Ukraińcy w ciągu tygodnia zużywają tyle amunicji, ile ich sojusznicy mogą wyprodukować w ciągu miesiąca

Estonia wezwała do zainwestowania ok. 4 mld euro, aby wspólnie kupić milion sztuk amunicji potrzebnych Ukrainie do stawienia czoła rosyjskiej agresji. Podczas rozmów toczonych w tym tygodniu w ramach NATO minister obrony Estonii Hanno Pevkur oświadczył też, że wezwał sojuszników do podniesienie wydatków na obronność oraz przekazania Kijowowi w 2023 roku 100 mld euro pomocy wojskowej.

"Ukraińcy w ciągu tygodnia zużywają tyle amunicji, ile ich zachodni sojusznicy - Stany Zjednoczone i kraje europejskie - mogą wyprodukować w ciągu miesiąca" - wskazał sekretarz generalny estońskiego ministerstwa obrony. "Szef niemieckiej firmy zbrojeniowej chwalił się nawet, że z dnia na dzień mógłby zwiększyć poziom produkcji siedmiokrotnie. Powstaje jednak pytanie, dlaczego do tej pory tego nie zrobił" - przyznał w rozmowie z estońskimi mediami Salm.

"To jest strategiczny kierunek, w którym musimy przynajmniej podążać" - powiedział. "Jesteśmy pewni, że branża jest w stanie to zrobić, gdy tylko pojawi się sygnał i kontrakty. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu są niezbędne już teraz inwestycje" - ocenił przedstawiciel estońskiego resortu obrony.

Z Tallina Jakub Bawołek