Reklama

Turecki prezydent wyjaśnił, że przekaże projekt ratyfikacji do parlamentu, gdy wznowi on obrady na jesieni i wtedy zatwierdzi przystąpienie Szwecji do NATO "tak szybko, jak tylko będzie to możliwe".

Ratyfikacja najwcześniej w październiku

Reklama

"Jest dwumiesięczna przerwa parlamentarna i jest wiele umów międzynarodowych do przeanalizowania, wiele propozycji legislacyjnych, które należy przedyskutować w kolejności ich ważności. Ale zamierzamy mieć to jak najszybciej za sobą" - mówił turecki prezydent na konferencji prasowej w Wilnie.

„Myślę, że kiedy parlament otworzy swoje posiedzenie, jego przewodniczący zgodzi się nadać tej umowie pierwszeństwo przed innymi umowami międzynarodowymi” – podkreślił.

Dodatkowe żądania

Erdogan oświadczył też, że Szwecja ma przedstawić Ankarze przed ratyfikacją mapę drogową dotyczącą kroków, jakie Sztokholm podejmie przeciwko terroryzmowi. Zaznaczył, że oczekuje podjęcia konkretnych kroków przeciwko terroryzmowi zgodnie z porozumieniem między dwoma krajami w zamian za ratyfikację przystąpienia Szwecji do NATO.

"Oczekujemy, że Szwecja nie będzie dłużej tolerować ataków na Koran, które obrażają ponad dwa miliardy muzułmanów na świecie" - zaznaczył prezydent Turcji.

W poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO. Turecki prezydent zaznaczył jednak, że UE powinna "otworzyć drogę" do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO.

Nowe funkcje Turcji

Erdogan powiedział też, że Turcja mogłaby pełnić rolę mediatora między Rosją a Ukrainą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny, jeśli obie strony złożą taką propozycję.

Oświadczył również, że ma "większe niż kiedykolwiek nadzieje" na sprzedaż Turcji przez USA myśliwców F-16 po tym, jak dzień wcześniej przeprowadził rozmowy z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem.

We wtorek doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Biden od miesięcy pracował nad możliwością przekazania myśliwców Ankarze i Waszyngton nie dokonał żadnego "targu" w procesie porozumienia między Szwecją a Turcją co do członkostwa w NATO.

zm/ ap/