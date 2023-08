"Dziś widzimy moc wojska polskiego. Za chwilę na własne oczy zobaczymy, jak dużo zmieniło się w Siłach Zbrojnych w ciągu ostatnich kilku lat” – mówił minister.

15 sierpnia to, jak zaznaczył, nie tylko okazja, by oddać hołd bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, by podziękować współczesnym żołnierzom za obronę ojczyzny, ale także możliwość pokazania siły nowoczesnego wojska, które skutecznie będzie nas bronić.

Minister wskazywał, że już dawno minęły czasy, gdy polskie wojsko musiało wstydzić się sprzętu i warunków pełnienia służby. "Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność. +Silna biało-czerwona+ - to hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Siłą biało-czerwonej jest Wojsko Polskie - profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości” – powiedział szef MON.

Akcentował, że bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa.

"Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych czy edukować naszych dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium. My to wiemy i nigdy nie zlekceważymy zadania, jakie stawia przed nami najjaśniejsza Rzeczpospolita” – oświadczył minister. "Ku chwale ojczyzny" – zakończył swoje wystąpienie szef MON.