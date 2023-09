Jak informuje dziennik "Le Figaro", kwestia imigracji została poruszona na spotkaniu Macrona z liderami partii politycznych, które miało miejsce pod koniec sierpnia. Zostało ono zorganizowane w celu przełamania impasu politycznego w kraju.

W 6-stronicowym liście prezydenta podsumowującym dyskusję poruszono m.in. sprawę rozszerzenia zakresu referendum, pod które miałaby być też poddana sprawa imigracji. Rozwiązanie to zostało poparte przez prawicę, w tym Republikanów (LR) oraz Zjednoczenie Narodowe (RN).

Reforma prawa imigracyjnego

Rząd premier Francji Elisabeth Borne przygotowuje się do dyskusji nad przekładaną w ostatnim czasie reformą prawa imigracyjnego jesienią, nie wykluczając wprowadzenia przepisów z pominięciem głosowania w parlamencie. Jeśli uda się wprowadzić potrzebne zmiany w sprawie zakresu przeprowadzenia referendum, również społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się w tej sprawie – piszą media.

W wywiadzie dla tygodnika „Le Point” Macron podkreślił, że chce „znacznie ograniczyć imigrację”.

Według sondażu przeprowadzonego przez instytut CSA dla telewizji CNEWS, którego wyniki opublikowano pod koniec sierpnia, 65 proc. Francuzów chciałoby wypowiedzieć się na temat imigracji w referendum.

Imigracja rozgrzewa emocje Francuzów

Po ostatnich zamieszkach i aktach wandalizmu we Francji, które miały miejsce w czerwcu i lipcu po zastrzeleniu przez policję 17-letniego Nahela w Nanterre na przedmieściach Paryża, aż 71 proc. Francuzów chciało ograniczenia imigracji, a 59 proc. opowiadało się za zaostrzeniem ustawy imigracyjnej jesienią – wynikało z lipcowego sondażu przeprowadzonego przez Odoxa-Backbone Consulting dla dziennika „Le Figaro”.

W 2022 roku we Francji mieszkało 7 mln imigrantów, czyli osób urodzonych za granicą i mieszkających we Francji. Stanowiło to 10,3 proc. całkowitej populacji – informuje francuski Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE).(PAP)