Wiele krajów rozwiniętych przyjęło największą liczbę stałych imigrantów, odkąd OECD rozpoczęła rejestrację takich danych około 15–25 lat temu. Wśród rekordzistów znalazły się Kanada, Francja, Holandia i Wielka Brytania.

W raporcie stwierdzono, że świat ma do czynienia z rekordowo wysokim poziomem przesiedleń z powodu konfliktów, ale nie tylko. Wiele krajów stara się uzupełnić niedobory siły roboczej poprzez ściąganie do kraju imigrantów z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Główne powody przesiedleń

W ubiegłym roku stała imigracja była zdominowana przez osoby kwalifikujące się do przesiedlenia dzięki więzom rodzinnym. Szacunkowo 40 procent wszystkich nowych przyjęć do krajów OECD to wynik właśnie łączenia rodzin. W całej Unii Europejskiej to 26,4 proc., podczas gdy 37,5 proc. skorzystało z unijnej zasady swobodnego przepływu osób.

Największa liczba imigrantów na stałe w USA

W 2022 r. największą liczbę imigrantów przyjęły na stałe Stany Zjednoczone. W ubiegłym roku do USA przeniosło się 1 mln 48 tys. osób. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie na stałe przeniosło się 641,1 tys. migrantów.

Ilu imigrantów przybyło na stałe do Polski?

Z danych wynika, że legalna imigracji o charakterze stałym do Polski w 2022 r. wyniosła 335,3 tys. osób i był to najwyższy poziom w historii. W porównaniu do poprzedniego roku, gdy do Polski legalnie przyjechało na stałe 224,2 tys. osób, oznacza wzrost o 49,5 proc. W relacji do 2019 roku wzrost liczby imigrantów wynosił ponad 105 proc.