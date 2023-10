Do co najmniej 150 wzrosła liczba izraelskich ofiar ataków Hamasu; co najmniej 1100 osób jest rannych - poinformowała agencja Reutera, powołując się na izraelskie ministerstwo zdrowia.

Na terenie Izraela od sobotniego poranka toczą się walki z bojownikami ugrupowania Hamas, którzy przedarli się ze Strefy Gazy. Według sił izraelskich walki toczą się w co najmniej 22 miejscach. Na Izrael wystrzelono ponad 2 tys. rakiet. W odpowiedzi wojsko Izraela ostrzeliwuje Strefę gazy, w tym dom lidera Hamasu.

Dziesiątki zaginionych po ataku na uczestników nocnej imprezy z okazji święta Sukkot

Uczestnicy nocnej zabawy muzycznej z okazji święta Sukkot zostali ostrzelani przez bojowników Hamasu; dziesiątki osób uważa się za zaginione, ludzie ukrywają się - informuje portal Times of Israel.

Podczas plenerowego festiwalu muzyki trance w pobliżu kibucu Re'eim, sąsiadującego ze Strefą Gazy, na którym bawiły się tysiące ludzi w wieku 20-40 lat, wybuchła panika. Nad głowami imprezowiczów latały rakiety, niektórzy świadkowie twierdzą, że słyszeli strzały oddawane w kierunku tłumu. Zgromadzeni w panice uciekali do samochodów - relacjonuje portal.

Niepotwierdzone doniesienia mówią o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i dziesiątkach rannych; wiele osób ukrywa się przed terrorystami, spodziewając się kolejnych ostrzałów. Innym udało się ewakuować do położonego na pustyni Negew miasta Ofakim.

Media informują, że Hamas i palestyńska grupa zbrojna Islamski Dżihad wzięły jako zakładników izraelskich cywilów i żołnierz.

Portal dziennika "Jerusalem Post" donosi natomiast, że w mieście Ofakim dwóch uzbrojonych terrorystów zajęło dom. Są uzbrojeni w granaty i przetrzymują mieszkańców domu w charakterze zakładników. Oddziały żołnierzy i policji otoczyły dom i negocjują z napastnikami.

Wcześniej w tym mieście terroryści strzelali zarówno do cywilów, jak do mundurowych. Jak informuje "JP", zanim siły bezpieczeństwa zdołały ich wyeliminować, zginęło kilka osób.

Wiele osób nie może skontaktować się z krewnymi, władze odradzają im zbliżanie się do tego obszaru - donosi Times of Israel.

Media: 17 obywateli Nepalu wziętych przez Hamas w charakterze zakładników

17 obywateli Nepalu zostało wziętych przez Hamas w charakterze zakładników, a kolejnych siedmiu zostało rannych - informuje portal Jerusalem Post, powołując się na władze tego azjatyckiego kraju.

Walki Hamasu z siłami Izraela trwają już od wielu godzin. Times of Israel pisze, że bojownicy Hamasu wciąż są obecni w wielu izraelskich miejscowościach.

