"WHO zdecydowanie potępia wielokrotne polecenia Izraela ewakuacji 22 szpitali w północnej Gazie, w których leczonych jest ponad 2 tys. pacjentów" - głosi oświadczenie tej ONZ-towskiej agencji.

W oświadczeniu podkreślono, że "przymusowa ewakuacja pacjentów i pracowników służby zdrowia jeszcze pogłębi obecną katastrofę humanitarną i zdrowotną".

"Przetransportowanie 2 tys. pacjentów do południowej Gazy, gdzie placówki szpitalne już są zapełnione do maksimum i są niezdolne do przyjęcia tak dramatycznie dużej liczby chorych, może oznaczać dla nich wyrok śmierci" - ostrzega WHO.

Izrael wezwał Palestyńczyków do opuszczenia północnej Strefy Gazy przed spodziewaną lądową ofensywą przeciwko Hamasowi, który tydzień wcześniej dokonał krwawego ataku na ludność izraelską. (PAP)