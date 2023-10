"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w drodze postanowienia wskazał generała broni Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych" - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak wskazano, postanowienie Prezydenta RP zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. "Wręczenie przez Prezydenta RP aktu wskazania odbyło się dziś w Pałacu Prezydenckim" - informuje BBN.

BBN wyjaśnia, że wyznaczenie na osobę przewidzianą do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, ma na celu umożliwienie wskazanej osobie wcześniejsze przygotowanie się do pełnienia tej funkcji w czasie wojny. "Zarówno w zakresie zapoznawania się z procedurami przewidzianymi na wypadek uruchomienia wojennego systemu dowodzenia, udziału w ćwiczeniach szczebla strategicznego, a także analizy potencjału wojskowego przewidzianego do użycia w operacji obronnej" - podkreślono.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, zgodnie z Art. 134 Konstytucji RP, mianowany jest na czas wojny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; podlega bezpośrednio Prezydentowi RP, kierującemu obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów; oraz dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi jednostkami podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

