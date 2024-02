W ciągu kilku dni około 700 Finów złożyło wnioski o wypisanie z rezerwy wojskowej i przejście do zadań z zakresu służby cywilnej. To historycznie dużo. W całym 2023 r. takich podań wpłynęło ok. 1600. To forma politycznego sprzeciwu wobec NATO i rządu - komentują eksperci.