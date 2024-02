„Widzimy scalenie Zachodu, łącznie z Japonią, Koreą Południową i Australią, w dużo silniejszą wspólnotę, niż byliśmy to w stanie sobie wyobrazić miesiąc temu. I to jest największe wyzwanie dla Rosji. Oni się rozbijają o twardych Ukraińców i o zjednoczony, coraz bardziej przekonany o swojej sile i wartościach Zachód”. Tak mówił pan miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę („Strategiczne przebudzenie”, DGP Magazyn na Weekend nr 44 z 4 marca 2022 r.). A co dzisiaj widzimy?