Czy powinna powstać "europejska armia"?

Prezydent Andrzej Duda został zapytany w czwartek na antenie Polsat News o to, czy w jego ocenie powinna powstać niezależna od NATO tzw. europejska armia.

"Armie europejskie powinny ze sobą współpracować, powinny mieć zacieśnioną formułę współpracy, ale to wszystko musi odbywać się w ramach NATO" – oświadczył. Dodał, że jest przeciwnikiem budowania "czegokolwiek poza" strukturami natowskimi.

Prezydent wyjaśnił, że jest zwolennikiem form współpracy zbliżonych mechanizmem do Trójmorza. "Istota polega na tym, by stworzyć między nami efekt synergii zwiększający naszą spójność z Unia Europejską, po to abyśmy jeszcze szybciej wyrównali różnice rozwojowe między Zachodem, a naszą częścią Europy" – tłumaczył prezydent. Jak dodał, na podobnych zasadach mógłby współpracować armie krajów UE.

"Uzbrajajmy się razem"

Prezydent podkreślił, że w jego ocenie Unia powinna uwspólnić produkcję amunicji i uzbrojenia. "Uzbrajajmy się razem, twórzmy większą siłę po to, by NATO było mocniejsze" – zaapelował Andrzej Duda.

Pytany, czy Polska powinna dążyć do przystąpienia do programu Nuclear Sharing, prezydent odparł, że wszelkie decyzje w tej sprawie leżą w gestii Sojuszu. "Ja natomiast uważam, że to wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo" – stwierdził.